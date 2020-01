Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

24-Jähriger demoliert Wartehäuschen der Straßenbahn in Nordhausen

Ein betrunkener Mann richtete am Donnerstagabend in Nordhausen einen Schaden von mindestens 1500 Euro an, berichtete am Freitag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Der 24-Jährige sei der Polizei bereits aus der Vergangenheit „hinreichend bekannt“. Nun demolierte er das Wartehäuschen einer Straßenbahnhaltestelle in der Leimbacher Straße. Dabei verletzte er sich am Kopf und an den Händen. Er rief daraufhin selbstständig den Rettungsdienst, der ihn auch medizinisch versorgte. Ein Passant, der das Geschehen beobachtet hatte, informierte die Polizei. Die Beamten erstatteten schließlich eine Anzeige.