26-Jähriger in Arnstadt mit Pfefferspray attackiert

Arnstadt In Arnstadt wurde ein Mann am Bustreff von einem Unbekannten angegriffen. Während das Opfer medizinisch behalt wird, kommt es zu einem weiteren Vorfall.

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein 26-Jähriger im Bereich des Bustreffs 'An der Weiße' in Arnstadt aufgehalten. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dort nach eigener Aussage von einem bisher Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen.

Der Angreifer konnte anschließend unerkannt flüchten. Der 26-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 mit der Bezugsnummer 0096260/2021 zu melden.

Während der medizinischen Behandlung beschädigte ein weiterer Unbekannter den eingesetzten Rettungswagen. Auch für diesen Vorfall werden Zeugen gesucht.