Durch das Fahrmanöver eines Autofahrers geriet ein 29-Jähriger auf einer Landstraße im Landkreis Nordhausen in die Leitplanke.

29-Jähriger muss ausweichen und kracht in Leitplanke - Unfallverursacher flüchtet

Buchholz/Neustadt. Ein 29-Jähriger ist auf einer Landstraße im Landkreis Nordhausen mit seinem Audi in eine Leitplanke gekracht, weil er einem anderen Autofahrer ausweichen musste.

Ein 29-jähriger Autofahrer war am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Landstraße zwischen Neustadt und Buchholz in Richtung Neustadt unterwegs. In einer Kurve musste er laut Landespolizeiinspektion Nordhausen einem anderen Fahrzeug, das ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam, ausweichen. Hierbei stieß er mit seinem Audi S5 gegen die Leitplanke. Das entgegenkommende Fahrzeug - ein silberfarbener Kleinwagen - fuhr ohne anzuhalten weiter. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 5000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Unfall oder dem silberfarbenen Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

