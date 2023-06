In Munschwitz ist am Montag auf einem Privatgrundstück dieser Pkw ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Leutenberg löschte das Feuer mit Schaum.

30.000 Euro Schaden: Pkw brennt in Munschwitz bei Leutenberg aus

Munschwitz Bewohner bemerkt aufsteigenden Qualm - Mehrere Feuerwehren können ein Übergreifen auf Wohngebäude verhindern

Rund 30.000 Euro Schaden entstanden bei einem Fahrzeugbrand am Montag in Munschwitz. Dort war gegen 13.30 Uhr im Motorraum eines Pkw VW ein Feuer ausgebrochen, "wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts im Motorraum", so Ivonne Weitzdörfer-Zille aus der Pressestelle der Saalfelder Polizei. Ein Bewohner hatte zuvor aufsteigenden Qualm aus dem Fahrzeug bemerkt.

Mit viel Schaum dem Feuer Herr geworden

Weil die Kräfte und Mittel vor Ort nicht ausreichten, wurden die Freiwillige Feuerwehr Leutenberg nachalarmiert. "Mit unserem TLF führten wir den feuerwehrseitigen Erstangriff durch, nachdem die Anwohner bereits ihr komplettes Arsenal an Feuerlöschern verbraucht hatten. Unser LF sowie das TSF-W von Landsendorf lieferten dem TLF weiteres Wasser", berichteten die Kameraden nach dem Einsatz auf ihrer Facebookseite. Mit einer ordentlichen Portion Schaum konnte man dem Feuer schnell Herr werden. Die stark beschädigte Fahrzeugbatterie habe man im Anschlus noch ausgebaut und sie im Wasserbadgekühlt.

Weitere Feuerwehren unterstützten den Einsatz

Die Kameraden aus Lehesten unterstützten die Leutenberger in der Einsatzdokumentation, auch die Landsendorfer Wehr war im Einsatz. Kräfte der Saalfelder Feuerwehr konnten den Einsatz bei der Anfahrt abbrechen.

Neben dem Fahrzeug seien ein angrenzendes Carport sowie ein Zaun und Hecke in Mitleidenschaft gezogen worden, "ein komplettes Übergreifen konnten wir erfolgreich verhindern", so die Leutenberger Kameraden. Nach einer Stunde habe man die Einsatzstelle wieder verlassen können.