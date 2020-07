Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

32-Jähriger bei Unfall mit Motorroller schwer verletzt

Am Freitagabend ist ein Mopedfahrer in Schmiedefeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 32-Jährige mit seinem Motorroller gegen 22 Uhr in den Taubenbacher Weg einbiegen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaunsfeld.

Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs dringend Zeugen. Hinweise nimmt die LPI Saalfeld unter der Telefonnummer 03671-560 entgegen.

