34-jähriger Motorradfahrer flüchtet in Südthüringen zum zweiten Mal vor der Polizei

Suhl Bei einer Polizeikontrolle in Südthüringen ist ein 34-jähriger Motorradfahrer vor den Beamten geflüchtet. Jetzt erwarten ihn mehrere Anzeigen.

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend erneut bei einer Kontrolle vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten den 34-Jährigen im Bereich der Straße "Am Bahnhof" in Suhl kontrollieren. Bei der anschließenden Flucht hat der Motorradfahrer an unübersichtlichen Stellen überholt und anderen Autofahrern die Vorfahrt genommen. Außerdem fuhr er über einen schmalen Fußweg. Die Polizisten mussten die Verfolgung aufgeben.

Ein paar Straßen weiter haben die Polizisten dann das Motorrad des 34-Jährigen gefunden. Er hatte es dort abgelegt. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und unter Einfluss von Drogen stand. Außerdem war das Motorrad nicht versichert.

Dem 34-Jährigen wurde Blut abgenommen und es wurden mehrere Anzeigen gegen ihn erstattet. Außerdem hat sich herausgestellt, dass der Mann bereits in der vergangenen Woche vor einer Polizeikontrolle in der Meininger Straße geflüchtet war.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.