Mann kassiert mehrere Anzeigen 35-Jähriger beschädigt vier Autos in Jena

Jena In Jena hat ein Mann insgesamt vier Autos beschädigt. Zudem leistete er heftigen Widerstand und beleidigte Polizisten.

Ein Mann hat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in der Sophienstraße in Jena vier Autos beschädigt. Laut Polizeiangaben trat und schlug er gegen die Fahrzeuge. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte.

Beamte konnten den 35-Jährigen ausfindig machen. Bei der Kontrolle leistete er heftigen Widerstand und musste durch die Polizisten schließlich in Gewahrsam genommen werden. Der alkoholisierte Mann lehnte einen Atemalkoholtest ab und beleidigte die Beamten während der Maßnahme.

Gegen den Mann wurden gleich mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

