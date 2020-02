Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

35 Meter durch die Luft: Fast unverletzt nach mehrfachem Überschlag

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 32-Jähriger mit seinem Skoda Octavia die Bundesstraße von Teichröda kommend in Richtung Rudolstadt gefahren. Nach einer Linkskurve geriet sein Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte über den Straßengraben in Richtung freies Feld. Dies wirkte wie eine Schanze, so dass das Fahrzeug abhob und nach ungefähr 35 Metern auf dem Feld aufsetzte, sich viermal überschlug und letztlich auf den Rädern zum Stehen kam. Riesiges Glück für den Fahrer: Er blieb dabei fast unverletzt blieb.

Wegen eines Atemalkoholwertes von 1,58 Promille wurde der Mann dann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Da er angab, nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, musste er dort eine doppelte Blutentnahme über sich ergehen lassen.

