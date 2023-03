Bei einem Wohnhausbrand stand ein Einfamilienhaus im Landkreis Sonneberg in Flammen. (Symbolbild)

350.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Frankenblick

Frankenblick. Ein Einfamilienhaus stand am Montag im Landkreis Sonneberg in Vollbrand. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 350.000 Euro.

Bei einem Wohnhausbrand stand ein Einfamilienhaus in Frankenblick am Montagnachmittag in Vollbrand. Die Ursache für den Brand ist bisher unklar.

Laut Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Das Haus wurde jedoch vollständig zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden von 350.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

