36-Jähriger räkelt sich mitten in der Nacht auf Motorhaube - Polizei wird gerufen

Nobitz. Ein Mann hat im Altenburger Land ein Auto offenbar so anziehend gefunden, dass er sich auf die Motorhaube legte und dort räkelte. Die Aufforderung, dies zu unterlassen, ignorierte er.

Ein 36 Jahre alter Mann schien sich am Sonntag aufgrund seines Alkoholkonsums offenbar nicht mehr beherrschen zu können, so dass Polizeistreifen nach Kotteritz, einem Ortsteil von Nobitz, ausrücken mussten. Denn gegen 3.15 Uhr in der Nacht räkelte er sich auf der Motorhaube eines in der Werksiedlung geparkten Audi und verursachte dabei diversen Sachschaden.

Da er der Aufforderung des Polizisten, dies zu unterlassen, nicht nachkam, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. In der Zelle konnte der mit über 2,8 Promille betrunkene Mann nun erst einmal seinen Rausch ausschlafen. Er muss mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

