Die Polizei sucht eine Frau aus Sömmerda, die zuletzt in Erfurt gesehen wurde. (Symbolbild)

36 Jahre alte Frau aus Sömmerda in Erfurt verschwunden

Erfurt/Sömmerda. Die Polizei sucht eine Frau aus Sömmerda, die zuletzt im Erfurter Norden gesehen wurde.

Seit Mittwoch sucht die Polizei in Erfurt die 36 Jahre alte Daniela B. aus Sömmerda. Laut Polizei wurde die Frau zuletzt gegen 16 Uhr im Einkaufszentrum Thüringen Park Erfurt in der Nordhäuser Straße gesehen. Hier habe sie sich zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt.

So sieht die Gesuchte aus:

Etwa 1,60 Meter groß

Kräftige Statur

Kurze, dunkle Haare

Brillenträgerin

Hellblaue, lange Hose und helles T-Shirt

Rucksack in der Farbe Rosa oder Braun

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Hier hat sie ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Daniela B. geben kann, wird gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0187389/2023 zu melden.