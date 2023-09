39-Jähriger mit zwei Kindern im Auto fährt betrunken und baut bei Ilmenau Unfall

Ilmenau. Bei einem Unfall zwischen Ilmenau und Martinroda wurde ein 39-Jähriger verletzt. Laut Polizei hatte er 1,3 Promille. In seinem Auto saßen auch zwei Kinder.

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag auf der Straße zwischen Ilmenau und Martinroda einen Unfall gebaut. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, geriet auf die Gegenfahrbahn, lenkte gegen und landete im Straßengraben.

Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren, die mit im Auto saßen, blieben unverletzt. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von rund 1,3 Promille ergeben.

Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt.

