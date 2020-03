Breitungen. Die Bergung eines umgestürzten mit Lebensmitteln beladenen Lkw dauerte am Samstagmorgen in der von Breitungen (Schmalkalden-Meinigen) fast sechs Stunden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

40.000 Euro Schaden: Bergung eines umgekippten Lkw gestaltet sich schwierig

Die Polizei in Meiningen schildert den Fall folgendermaßen: Am Samstagmorgen musste der Fahrer eines mit Lebensmitteln beladenen Lkw in der Nähe von Breitungen – zwischen der Ausfahrt der Kiesgrube und Ölmühle wegen eines über die Straße laufenden Tieres ausweichen. Der Laster kam dabei von der Straße ab und kippte anschließend im Straßengraben auf die Seite.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde deshalb ins Klinikum Schmalkalden gebracht. Die anschließende Bergung des Lkw stellte alle Beteiligten vor eine große Herausforderung.

Zunächst versuchte vergeblich ein Abschleppdienst die Bergung des auf die rechte Seite gekippten Lasters. Deshalb forderte dieser über Funk Unterstützung beim Bergungsdienst an. Da Diesel aus dem Lkw-Tank ausgetreten war, wurde außerdem die Feuerwehr informiert.

Nach der erfolgreichen Lkw-Bergung wurde dessen unbeschädigte Ladung (Fleischwaren, Molkereiprodukte und Gemüse) auf einen anderen Laster umgeladen.

Erst gegen 11 Uhr konnte die Straße von der Polizei wieder freigegeben werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro.