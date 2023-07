40-Jähriger dringt in Apoldaer Pflegeheim ein und badet

Apolda. In Apolda muss sich ein 40-Jähriger wegen Hausfriedensbruch verantworten. Der Mann war am Sonntag unerlaubterweise in eine Pflegeeinrichtung eingedrungen.

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend unberechtigterweise in ein Pflegeheim in Apolda eingedrungen. Laut Polizeiangaben gelangte der obdachlose Mann aus Jena über ein geöffnetes Fenster in die Einrichtung.

Allerdings schien er gut Gründe zu haben: Der Mann wurde nämlich in einer Badewanne angetroffen und gab an, ein Pflegebad nehmen zu wollen. Die Beamten verwiesen ihn des Platzes. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

