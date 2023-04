40-Jähriger randaliert mit Bolzenschneider in Arnstadt

Arnstadt. Mit einem Bolzenschneider als Tatwaffe hat am Wochenende ein Mann in Arnstadt mehrere Fenster und Türen beschädigt.

In der Nacht zu Sonntag hat ein 40 Jahre alter Mann in Arnstadt mehrere Sachbeschädigungen auf sein Kerbholz bekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann auch noch in den frühen Sonntagvormittagsstunden unterwegs gewesen und habe an einer Vielzahl von Eingangstüren und Fensterscheiben von Dienstgebäuden Schäden verursacht.

Fahndungsmaßnahen führten schließlich zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters, der einen Bolzenschneider mit sich führte, der ihm als Tatmittel gedient habe. Der Mann verursachte einen Sachschaden von 15.000 Euro. Der Mann habe die Taten bei einer Vernehmung zugegeben, die Ermittlungen dauern an.