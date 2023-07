400.000 Euro Schaden: Zug entgleist im Landkreis Sömmerda

Olbersleben. Auf der Strecke der „Pfefferminzbahn“ ist bei Olbersleben ein Triebwagen von den Schienen abgekommen. Die Bundespolizei ermittelt wegen schweren Eingriffes in den Bahnverkehr.

Ein Triebwagen der „Pfefferminzbahn“ ist am Samstagabend bei Olbersleben entgleist. Der Zug war gerade auf dem Weg von Sömmerda nach Buttstädt, als dieser gegen 18 Uhr von den Schienen abkam und im Gleisbett zum erliegen kam.

Laut Polizeiangaben befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalles sieben Personen in dem Zug, darunter ein Kind und ein Säugling. Weder das Personal noch die Fahrgäste seien verletzt worden. Der Schaden am Zug sowie am Oberbau der Gleise wird auf 400.00 Euro geschätzt.

Ob technisches oder menschliches Versagen als Ursache in Frage kommen, ist noch unklar. Auch Fremdeinwirkung wird nicht ausgeschlossen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

