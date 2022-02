41-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall auf B4

Sondershausen. In Sondershausen ist am Dienstag eine 41 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Sondershausen auf der B4 in der Nähe der Bebraer Teiche ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei waren eine 41-Jährige und ein 38-Jähriger mit ihren Fahrzeugen (ein Auto und ein Transporter) in den Unfall verwickelt. Die Autofahrerin verstarb demnach an der Unfallstelle. Der Transporterfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Tödlicher Unfall auf der B4 Tödlicher Unfall auf der B4 Vor dem Unfall befuhr die 41-jährige Autofahrerin die B4-Ortsumgehung Sondershausen in Fahrtrichtung Erfurt. Foto: Silvio Dietzel

Tödlicher Unfall auf der B4 Ein 38-jähriger Transporter-Fahrer befuhr die gleiche Strecke in Richtung Nordhausen. Foto: Silvio Dietzel

Tödlicher Unfall auf der B4 Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Auto der 41-Jährigen, wodurch es über die Leitplanke in einen tiefen Graben geschleudert wurde. Foto: Silvio Dietzel

Tödlicher Unfall auf der B4 Die Frau verstarb noch in ihrem Fahrzeug an der Unfallstelle. Der Transporter-Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Foto: Silvio Dietzel



Tödlicher Unfall auf der B4 Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Foto: Silvio Dietzel

Tödlicher Unfall auf der B4 Die B4 war für zwei Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau in beide Fahrtrichtungen. Foto: Silvio Dietzel

Tödlicher Unfall auf der B4 Auf der B4 in Sondershausen verstarb am Dienstagnachmittag eine 41-jährige Autofahrerin bei einem Unfall. Ein 38-Jähriger wurde schwer verletzt. Foto: Silvio Dietzel

Zur Unfallursache und zum Ablauf der Geschehnisse laufen die Ermittlungen noch. Zur Klärung wurde unter anderem ein Gutachter hinzugezogen. Der Verkehr wird an an der Unfallstelle vorbeigeführt.