45-Jähriger erstattet Anzeige: Autobremsen wiederholt mit Fett eingeschmiert

Sülzenbrücken Unbekannte haben in Sülzenbrücken im Ilm-Kreis die Bremsen am Auto eines 45-Jährigen mit Fett eingeschmiert. Es war nicht der erste Fall.

Nicht zum ersten Mal musste ein 45-jähriger Mann aus Sulzenbrücken feststellen, dass die Bremsen an seinem VW mit einer fettigen Substanz eingeschmiert waren. Jemand, davon geht er wohl aus, hat es darauf abgesehen, dass die Bremsen des Wagens ihren Dienst versagen. Am vergangenen Freitag erstellte der Mann Anzeige bei der Polizei, die den Fall sehr ernst nimmt, wie sie am Sonntag mitteilte.

Sie ermittelt wegen versuchter Körperverletzung aufgenommen – und hofft auf Zeugen (Bezugsnummer 0178433/2022), die im Wachsenburgblick, wo der Wagen abgestellt war, Verdächtiges bemerkt haben.

