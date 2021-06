48-Jähriger versucht Schinken im Keller zu räuchern und sorgt für Polizeieinsatz

Sein Ziel, einen schmackhaften Schinken zu bekommen, erreichte ein Mann in Kindelbrück nicht - dafür verqualmte er ein ganzes Haus.

Ein halb geräucherter Schinken hat in Kindelbrück im Landkreis Sömmerda einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Ein 45 Jahre alter Mann hatte die Beamten am Freitag alarmiert, weil er Rauch in einem Haus gesehen hatte und einen Brand nicht ausschließen konnte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Ursache wurde dann bei dem Einsatz schnell klar: Ein 48-Jähriger hatte versucht, in einem Kellergang einen Schinken zu räuchern. Dabei sei aber derart viel Rauch entstanden, dass der Mann die Aktion selbst abbrach und den Räucherofen vor sein Haus stellte. Der Polizei zufolge hing der Rauch im Hausflur fest, verletzt wurde aber niemand.

