50-jähriger Geraer sperrt sich in Kundentoilette von Jenaer Steuerkanzlei ein

Ein 50-jähriger Mann aus Gera schloss sich am Dienstag in einer Kundentoilette ein. Das teilte die Polizei Jena mit. Er habe an einer Steuerkanzlei in Jena geklingelt, dann das Gebäude betreten. Unvermittelt sei er dort zur Kundentoilette gelaufen und sperrte sich ein. Der Aufforderung, die Toilette wieder zu verlassen, habe sich der Mann verweigert.

Wenig später pöbelt der 50-Jährige Passanten an

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, habe der 50-Jährige erklärt, dass er unterkühlt sei, wie es seitens der Polizei heißt. Der Notarzt konnte das allerdings nicht bestätigen und der Geraer bekam einen Platzverweis. Kurze Zeit später befand sich der 50-Jährige im Stadtgebiet Jena und pöbelte Passanten an. Auch hier wurde er belehrt und erhielt erneut einen Platzverweis. Dem leistete er Folge und begab sich zum Bahnhof, um nach Hause zu fahren

