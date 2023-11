50-Jähriger vor Einkaufsmarkt in Hildburghausen verprügelt

Hildburghausen. Nach einer Prügelattacke in Hildburghausen musste ein 50-Jähriger im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Freitag ist ein 50 Jahre alter Mann in Hildburghausen das Opfer von zwei Personen im Alter von 21 und 33 Jahren geworden. Laut Polizeimeldung hatte es zunächst einen verbalen Streit in einem Einkaufsmarkt in der Clara-Zetkin-Straße gegeben.

Vor dem Markt sei die Situation dann in eine handfeste Prügelei übergegangen. Die beiden Personen schlugen auf den 50-Jährigen ein, der darauf in Krankenhaus behandelt werden musste. Nun ermittelt die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.