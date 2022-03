55-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall auf A4

Erfurt. Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall auf der A4 tödlich verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der A4 bei Erfurt wurde ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Richtung Dresden unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach fuhr er aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Daraufhin schleuderte das Auto des 55-Jährigen über alle drei Fahrspuren und kam erst an der Mittelleitplanke zum stehen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann unangeschnallt in seinem Auto gesessen. Aufgrund der schwere seiner Verletzungen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. Die Autobahn war für die Dauer von drei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Erfurt-Ost abgeleitet. Zum Rückstau kam es nicht.