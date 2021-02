55 km/h zu schnell: Motorradfahrer rasen bei Weckersdorf über die B 94

Nicht schlecht staunten Polizeibeamte der Technischen Verkehrsüberwachung am Mittwochabend, als sie gegen 17. 45 Uhr im Bereich der B 94 am Abzweig Weckersdorf zwei Motorradfahrer erblickten, die auf der Bundesstraße rasten. Bei erlaubten 100 Kilometern in der Stunde waren beide mit 155 km/h unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Den beiden „Rennfahrern“ droht nun ein vorübergehendes Fahrverbot mit einem Bußgeld und zwei Punkten mehr in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Mehr Polizeimeldungen aus Thüringen