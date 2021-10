56-Jähriger fährt völlig betrunken zur Polizei

Völlig betrunken fuhr ein 56-Jähriger zu einer Polizeistation in Erfurt. (Symbolbild)

Erfurt. In Erfurt fuhr ein 56-Jähriger zur Polizei, um den Diebstahl seiner Kennzeichen anzuzeigen. Ein nicht unwesentliches Detail hat er jedoch nicht beachtet.

Einem 56-Jährigen wurden in Erfurt in der Nacht zum Dienstag die Kennzeichen von seinem Dienstwagen gestohlen. Wie die Polizei informierte, sei der Mann dann am Morgen zu einem Polizeirevier gefahren um den Diebstahl anzuzeigen.

Dass er dabei betrunken war, schien er vergessen zu haben. Die Polizisten rochen den Alkohol bei der Anzeigenaufnahme und ließen den Mann pusten. Der 56-Jährige habe beim Alkoholtest mehr als 1,5 Promille erreicht. Sein Führerschein wurde einkassiert. Der Besuch bei der Polizei endete mit einer Blutentnahme und einem Strafverfahren.

