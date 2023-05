56-Jähriger wird in Gera von Hund angegriffen

Gera In Gera wird ein 56-jähriger Mann von einem Schäferhund angegriffen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 56-jähriger Mann ist in Gera von einem Schäferhund angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß der 56-Jährige gegen 15.45 Uhr mit seinem Hund im Bereich Salzstraße/Scherperstraße auf einer Bank. Als eine Frau mit ihrem Schäferhund an dem Mann vorbei kam, griff der Hund den Mann an. Dabei ist auch seine Kleidung beschädigt worden.

Nach Aussage des 56-Jährigen ist die Frau mit ihrem Schäferhund nach dem Vorfall gegangen. Ein Rettungwagen war vor Ort und hat den Mann versorgt. Die Polizei in Gera ermittelt zu dem Vorfall und sucht nach Zeugen. Hinweise werden telefonisch unter 0365/029-0 entgegen genommen.

