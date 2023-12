In Jena musste die Polizei eingreifen, weil ein Mann eine Frau mit einer Gießkanne verletzt hat. (Symbolbild)

58-Jährige in Jena mit Gießkanne angegriffen und verletzt

Jena. Ein offenbar psychisch beeinträchtigter Mann hat in Jena einer Frau erst Schuhe und eine Fußmatte geklaut und sie anschließend mit einer Gießkanne verletzt.

In Jena ist am Donnerstagabend eine Frau von ihrem Nachbarn angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, meldete sich die 58-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses bei der Polizei, weil ihr Nachbar Schuhe und Schuhabtreter entwendet habe.

Als sie versucht habe, den Nachbarn zur Rede zu stellen, habe dieser sie mit einer teilgefüllten Plastikgießkanne angegriffen und am Kopf verletzt. Eine Streife konnte schlussendlich den psychisch auffälligen und unter gesetzlicher Betreuung stehenden Mann kontaktieren und die Gießkanne sicherstellen. Auch die entwendete Fußmatte wurde in seiner Wohnung gefunden. Die Schuhe hatte er offenbar in der Restmülltonne der Hausgemeinschaft entsorgt.

Der gerichtlich bestellte Betreuer wurde über den Zwischenfall informiert. Ob der Mann schuldfähig ist, muss während des Ermittlungsverfahren geklärt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.