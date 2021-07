60.000 Euro Schaden: Lkw gerät in Erfurt außer Kontrolle

Erfurt. Auf der B7 in Erfurt ist am Samstag ein Lkw verunglückt. Es kam mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Am Samstagmorgen verunglückte ein Lkw auf der B7 in Erfurt. Wie die Polizei informierte, fuhr der Lkw mit Anhänger gegen 6.15 Uhr die B7 stadtauswärts, als es Zwischen dem Abzweig Büßleben und dem GVZ zu einem technischen Defekt an der Zugmaschine des Lkws kam, so dass der Fahrer die Kontrolle über das Gespann verlor.

Die Zugmaschine prallte in die Mittelleitplanke und kam nach ca. 60 Metern zum Stehen. Der Fahrer konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen. Aufgrund des hohen Gewichts dauerten die Bergungsarbeiten bis 10.30 Uhr an. Dadurch kam es auf der B7 beidseitig zu Verkehrsbehinderungen.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 60.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Erfurt war ebenfalls mit im Einsatz, um Verunreinigungen der Straße zu beseitigen.