600 Kilo an gefährlichen Böllern und Raketen in Paketzentrum im Saale-Holzland gefunden

Zoll leitet Dutzende Strafverfahren ein.

Im Laufe der vergangenen Woche führten Kontrollen des Zolls in einem Paketzentrum im Saale-Holzland-Kreis zu 49 Strafverfahren. Die Zöllner entdeckten in 49 Postsendungen aus Polen insgesamt 600 Kilogramm Pyrotechnik, darunter wegen ihres Sprengstoffgehalts gefährliche Raketen und Böller. Die Verfahren laufen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.Die Pakete waren alle für Empfänger in Deutschland bestimmt.

Feuerwerkskörper sind nach Angaben des Zolls als Gefahrgut vom normalen Postversand ausgeschlossen und unterliegen speziellen Versand- und Transportvorschriften des Gefahrgutrechts. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt.

