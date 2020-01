Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

61-Jähriger bei Arbeitsunfall in Mellingen schwer verletzt

Mellingen Ein 61 Jahre alter Arbeiter ist in Mellingen im Weimarer Land zwischen zwei Gabelstaplern eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er wollte am Donnerstag in einer Firma zusammen mit einem Kollegen einen defekten Gabelstapler abschleppen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Als das Vorhaben nicht wie geplant klappte, forderte der 61-Jährige laut Polizei seinen Kollegen auf, den noch funktionierenden Stapler zurückzusetzen. Dabei geriet er zwischen die beiden Fahrzeuge und wurde eingeklemmt. Der Arbeiter kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.