Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Raubüberfall in Erfurt. (Symbolbild)

61-Jähriger bei Raubüberfall in Erfurt schwer verletzt - Polizei sucht Ersthelfer

Erfurt. Bei einem Raubüberfall in Erfurt wurde ein 61-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach zwei Personen, die dem Mann halfen.

Bereits in der Nacht vom 10. zum 11. April kam es im Erfurter Stadtteil Borntal zu einem Raubüberfall. Wie die Polizei am Samstag informierte, wurde ein 61-jähriger Mann zwischen 23 und 00 Uhr in der Adolf-Diesterweg-Straße durch einen maskierten Täter brutal niedergeschlagen, wodurch er schwere Kopfverletzungen erlitt. Danach wurde dem 61-Jährigen noch die Geldbörse gestohlen. Der Täter sei danach geflohen.

Der verletzte Mann wurde von einen Mann und einer Frau gefunden, die den Notarzt riefen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Zudem werden die beiden Passanten gesucht, welche dem Opfer halfen. Bitte wenden Sie sich hierzu unter Angabe der Vorgangsnummer 0102561/2023 an die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt oder an eine Polizeidienststelle ihrer Wahl.

