61-jähriger Mann aus dem Landkreis Sömmerda wird vermisst

Landkreis Sömmerda. Die Polizei sucht zur Zeit nach dem seit 03. März verschwundenen Chris Sorbe. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen ist er auf Hilfe angewiesen.

Seit Donnerstag, 3. März, wird der 61-jährige Chris Sorbe aus dem Landkreis Sömmerda vermisst. Zuletzt ist er von einem Angehörigen an diesem Tag gegen 17 Uhr an seiner Wohnanschrift in Großrudestedt gesehen wurden.

So sieht Chris Sorbe aus: Er ist ungefähr 170 bis 175 cm groß und hat grau-weißes langes Haar. Außerdem ist er schlank und hat einen leicht schlürfenden Gang. Zuletzt hatte er eine bräunlich-ockerfarbene Hose und einen grauen Strickpullover mit Längsstreifen an sowie ein graues Stirnband mit Stern in der Mitte. Es wird angenommen, dass er eine dunkle Winterjacke trägt.

Hier sehen sie ein Bild von Chris Sorbe.

Laut Polizei könnte Chris Sorbe mit dem Zug unterwegs sein. Möglicherweise hält er sich im Raum Eisenach auf.

Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes ist der Vermisste dringend auf Hilfe angewiesen.

Zeugen mit Hinweise auf den Vermissten sollen sich an die Polizei unter der Tel. 0361/57432-4602 wenden.