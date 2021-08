66-Jähriger eilt Frau in Erfurt zu Hilfe und wird schwer verletzt – Angreifer geflüchtet

Erfurt. Ein Unbekannter hat in Erfurt einen 66-Jährigen schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Bei dem Versuch, einen Streit zu schlichten, ist in der Wallstraße in Erfurt ein 66-Jähriger angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Ein jüngerer Mann im Alter von etwa 20 Jahren habe mehrmals zugeschlagen und dann zugetreten, als der Mann bereits am Boden lag, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor habe der 66-Jährige einen Streit zwischen dem Angreifer und einer Frau schlichten wollen. Dabei sei der Jüngere auf ihn losgegangen und anschließend vor Eintreffen der Polizei geflüchtet.

Zu der Attacke am Samstag gegen 1.15 Uhr seien zudem mehrere Notrufe eingegangen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sei jedoch keiner der Anrufer mehr da und auch später nicht erreichbar gewesen. Deren Aussagen werden nun dringend benötigt, um den Angreifer ausfindig zu machen.

