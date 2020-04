Eisenach. Eine 69-jährige betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am späten Montagabend in Eisenach aus dem Verkehr gezogen.

69-Jährige fährt betrunken Auto – Test zeigte 2,0 Promille

Demnach fiel den Polizisten der extreme Fahrstil der 69-Jährigen in der Julius-Lippold-Straße in Eisenach auf. Mehrere Anhalteaufforderungen soll die Frau in ihrem Kleinwagen konsequent ignoriert haben. Erst als sich die Polizisten mit ihrem Streifenwagen vor sie gesetzt hatten, hielt sie an.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle musste die 69-Jährige einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser ergab einen Wert von über 2,0 Promille.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet; der Schlüssel von ihrem Auto wurde sichergestellt.