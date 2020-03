Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

70.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall auf Landstraße bei Ilmenau

Ein 29-jähriger VW-Fahrer ist Donnerstagnachmittag die Landstraße aus Richtung Eichicht kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ilmenau Ost entlanggefahren. An einer Baustelle bildete sich ein Rückstau, was der VW-Fahrer vermutlich zu spät bemerkte. Er fuhr auf das Stauende auf und schob drei Autos aufeinander auf. Dabei wurden ein 65-jähriger Volvo-Fahrer schwer und ein 60-jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt.

Die Unfallschäden an allen vier Fahrzeugen belaufen sich auf etwa 70.000 Euro. Die Landstraße musste halbseitig gesperrt werden, es kam zu mehrstündigen Verkehrsbehinderungen.

In Gotha hatte sich am Donnerstag ein ähnlicher Unfall ereignet: Eine 48-Jährige wollte an einer Kreuzung abbiegen. Der hinter ihr fahrende Ford-Fahrer bremste ab, was wiederum ein dritter Autofahrer übersah und auffuhr. Die Fahrzeug wurden aufeinandergeschoben.

