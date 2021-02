Der Mann sei noch am Unfallort verstorben. (Symbolbild)

Vacha Bei einem Unfall in Vacha ist ein 70-Jähriger ums Leben gekommen.

70-Jähriger stirbt bei Unfall in Vacha

Bei einem Unfall in Vacha im Wartburgkreis kam am Montag ein 70-Jähriger ums Leben. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei der Mann mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes aus bislang ungeklärten Gründen eine Verladerampe heruntergefahren und gegen eine Betonwand geprallt.

Der Mann sei noch am Unfallort verstorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.