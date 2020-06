Apolda. In Apolda haben Unbekannte E-Bikes gestohlen, die am Fahrradheckträger eines Wohnmobils angebracht waren. Die beiden Drahtesel haben einen Gesamtwert von 7000 Euro.

7000 Euro wert: E-Bikes von Wohnmobil in Apolda gestohlen

Zwei blaue E-Bikes der Marke HNF Heisenberg Modell MD1 Men 17 im Wert von insgesamt 7000 Euro sind am Mittwoch oder am Donnerstag in der Freiherr-vom-Stein-Straße vom Fahrradheckträger eines Wohnmobiles gestohlen worden. Die Unbekannten gelangten an das Diebesgut, indem sie das Seilschloss und eine Riemenhalterung im Wert von 50 Euro beschädigten.

Außerdem sucht die Polizei nach Einbrechern, die im Zeitraum vom 5. bis zum 11. Juni in eine Garage im Garagenkomplex Grönland eingestiegen sind. Die Täter entfernten das zusätzlich angebrachte Vorhängeschloss und manipulierten am Schließzylinder derart herum, dass das Schloss unbrauchbar wurde. Frische Hebelspuren an der unteren Kante des Türblattes lassen vermuten, dass die Täter versucht haben, das Türblatt aus den Angeln zu hebeln. Es entstand ein Schaden von insgesamt 45 Euro.

