81-Jähriger in Eisenach von Auto angefahren und schwer verletzt

Am Donnerstag wurde in Eisenach ein 81-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei der Mann gegen 10 Uhr in der Straße "Neue Wiese" auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums von einem 79-jährigen Autofahrer angefahren worden.

Der 81-Jährige verletzte sich schwer und kam umgehend in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache würden derzeit andauern. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0037922) zu melden.