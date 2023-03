82-Jährige übergibt Betrügern Geld und Schmuck im Wert von Zehntausenden Euro

In Kahla hat eine 82-Jährige Geld und Schmuck an Enkeltrick-Betrüger übergeben. (Symbolbild)

In Kahla ist erneut eine Seniorin Opfer eines betrügerischen Anrufs geworden. Vor diesen Maschen warnt die Polizei.

Im Laufe des Freitags erhielten erneut mehrere Bewohner aus verschiedenen Gemeinden des Saale-Holzland-Kreises Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten. Dabei gaben die Anrufer vor, ein Angehöriger hätte einen Unfall mit Todesfolge verursacht. Durch die Zahlung einer Kaution könnte jedoch eine Haftstrafe für das eigene Kind oder Enkelkind verhindert werden.

In Kahla wurde eine 82-jährige Geschädigte Opfer dieser Masche. Sie übergab nach einem Anruf 22.000 Euro Bargeld und Schmuck im geschätzten Wert von 10.000 Euro an einen der Betrüger.

Ein Sprecher der Polizei Jena teilte mit, dass es sich bei derartigen Fällen oft um eine Gruppe von Betrügern handle. Diese riefen gezielt ältere Personen an und hielten diese so lange am Telefon, bis ein Kurier das geforderte Geld abhole.

Mit diesem Vorgehen sollen die Opfer so lange abgelenkt werden, dass sie keine Möglichkeit haben, die erzählte Geschichte zu überprüfen oder sich an Familienmitglieder zu wenden.

Thüringer Polizei warnt vor verschiedenen Betrugsmaschen

