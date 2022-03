Eine 85-jährige Fußgängerin wurde bei einem Unfall in Apolda schwer verletzt (Symbolbild).

85-jährige Fußgängerin bei Unfall in Apolda schwer verletzt

Apolda. In Apolda hat eine 26-jährige Autofahrerin beim Ausparken eine Fußgängerin übersehen. Die Frau verletzte sich schwer.

Schwere Verletzungen hat eine 85-Jährige am Donnerstag bei einem Unfall in Apolda erlitten. Laut Polizei war die Frau gegen 7.45 Uhr zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs. Als sie die Straße überqueren wollte, wurde sie vom Skoda einer 26-Jährigen erfasst, die gerade aus einer Parklücke fuhr.

Die Seniorin stürzte daraufhin und verletzte sich am linken Arm. Sie wurde in das Robert-Koch-Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.