85-Jähriger wird durch Verkehrsunfall bei Saalfeld schwer verletzt

B281/ Hoheneiche. Ein 85-Jähriger ist auf der B281 von der Straße abgekommen. Er wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der B281 bei Saalfeld ist am späten Mittwochnachmittag ein Mann schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war ein 85-Jähriger auf der Bundesstraße 281 aus Reichmannsdorf kommend in Richtung Hoheneiche unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Der 85-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, er kam ins Krankenhaus.

Zwischen 17 und 18 Uhr kam es aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs zur zeitweisen Vollsperrung der Bundesstraße.