Vermisste 86-Jährige aus Saalfeld wurde gefunden

Seit Donnerstag wurde eine 86-jährige Frau in Saalfeld vermisst. Nach einer großangelegten Suche gibt es nun gute Nachrichten von der Polizei: Die Vermisste konnte am Freitagabend mithilfe eines Polizeihubschraubers wohlbehalten in der Nähe ihres Wohnortes gefunden werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise.

Anmerkung der Redaktion: Nach Angaben der Polizei wurde die Vermisste wohlbehalten gefunden. Daher haben wir Namen und Foto entfernt.

