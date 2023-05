Der 60-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

87-Jährige ohne Führerschein verursacht Unfall in Gößnitz: Motorradfahrer wird verletzt

Gößnitz Eine 87-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag durch einen Vorfahrtsfehler einen Unfall verursacht. Ein Motorradfahrer wurde verletzt.

In Gößnitz im Altenburger Land hat eine 87-Jährige am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut den Angaben kollidierte die Frau mit ihrem Fahrzeug in der Altenburger Straße mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 87-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

