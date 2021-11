87-jähriger Hundebesitzer in Sondershausen angegriffen und verletzt liegengelassen

Sondershausen. Die Sondershäuser Polizei sucht einen Hundebesitzer, der auf einen 87-Jährigen losgegangen ist. So wird der Täter beschrieben, der sich nach der Attacke nicht um den Senior kümmerte.

Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit, denn bislang konnte der Täter, der bereits am 21. Juli einen 87-Jährigen angegriffen hat, noch nicht gefunden werden.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich Erfurter Straße. Der 87-Jährige war an dem Tag gegen 9.15 Uhr mit seinem Welsh-Terrier unterwegs, als ihm dort, in der Nähe des sogenannten "Schafstalls", der unbekannte Täter mit zwei englischen Bulldoggen-Hündinnen entgegenkam. Die beiden Bulldoggen waren nicht angeleint, eine blau-weiße Hündin griff plötzlich den Terrier des Rentners an.

87-Jähriger stürzt und verletzt sich

Beim Versuch, sein Tier zu schützen und die Hunde zu trennen, attackierte ihn aber plötzlich der andere Hundebesitzer. Der Senior stürzte und verletzte sich. Der Unbekannte trennte zwar die Hunde, beleidigte allerdings den 87-Jährigen. Ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern, ging er weiter Richtung Wald.

Der Unbekannte wird als ungefähr 40 Jahre alter, rund 1,75 bis 1,80 Meter großer, schlanker Mann mit kurzen dunkelblondem Haar beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine graue Hose, eine graue Jacke und weiße Turnschuhe. Wer kennt die beschriebene Person? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

Bei der Attacke wurde auch der Gehstock des Seniors zerstört.

