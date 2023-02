88-Jährige aus Kraja wird Opfer von „Schockanruf“ – Polizei sucht Zeugen

Kraja/Bleicherode. Einen hohen Geldbetrag hat eine 88 Jahre alte Frau aus Kraja verloren, nachdem sie das Opfer eines Schockanrufes wurde. Mit dieser Masche bewegten die Täter ihr Opfer zur Geldübergabe:

In Kraja bei Bleicherode hat eine 88-Jährige einen fünfstelligen Geldbetrag an Telefonbetrüger verloren. Wie die Polizei mitteilte, riefen Unbekannte bei der Frau an und behaupteten, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall hatte, bei dem eine schwangere Frau verletzt worden sei. Nur eine Kautionszahlung könne die Festnahme verhindern.

Zunächst ging die Dame offenbar nicht darauf ein. Doch mehrere Anrufer forderten offenbar immer wieder die Herausgabe des Geldes – bis die Dame schließlich einwilligte. Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, holte dann eine junge Frau bei der Geschädigten das Geld ab. Anschließend entfernte sie sich in unbekannte Richtung.

Nun bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat eine junge Frau in Kraja gesehen, die nicht in das Ortsbild passt. Wurden in der Ortslage Fahrzeuge gesehen, welche fremde Kennzeichen hatten. Haben sich Personen in dem Ort aufgehalten, die ein auffälliges Verhalten zeigten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Außerdem warnen die Beamten erneut, auf solche Geldforderungen am Telefon nicht einzugehen. Bei derartigen Forderungen am Telefon sollte sofort aufgelegt und eine Vertrauensperson oder die Polizei informiert werden.

