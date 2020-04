Am Wochenende wurden am Nordhäuser Landratsamt, dem Abstrichzelt für Corona-Verdachtsfälle sowie am Jobcenter Graffiti von Gegner von Asylabschiebungen angebracht

Abschiebungsgegner wüten in Nordhausen: Polizei sucht Sprayer

Nordhausen. Unbekannte beschmierten am zurückliegenden Wochenende die Hausfassade am Landratsamt in der Nordhäuser Behringstraße und die Fassade der Agentur für Arbeit. Wie die Polizei mitteilt, erhielt außerdem das derzeit aufgestellte Zelt am Landratsamt einen „neuen Anstrich“. Die Polizei hat daher die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.