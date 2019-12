Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abstreiten nutzte nichts - Polizei überführt betrunkenen Autofahrer

Sonntagnachmittag wurde ein Mann in Eisfeld beobachtet, der augenscheinlich sturzbetrunken in sein Auto einstieg und losfuhr. Laut Polizei konnte anhand des Kennzeichens die Halterin des Fahrzeugs ermittelt werden und die Beamten statteten ihr einen Besuch zu Hause in Brattendorf ab.

Dort habe auch das Auto gestanden. Die Halterin habe sofort erbost über die polizeilichen Befragungen reagiert. Auf den Mann, der ebenfalls in der Wohnung angetroffen wurde, habe die angegebene Personenbeschreibung gepasst. Gegenüber den Polizisten habe er zunächst abgestritten, gefahren zu sein. Da der Betrunkene jedoch beim Einsteigen in sein Auto fotografiert wurde, kam er nicht um eine Blutentnahme herum.

Ein vorher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Fahrer sei außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen.