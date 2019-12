In gleich acht Keller eines Mehrfamilienhauses in Erfurt drangen die Unbekannten Freitagnacht ein.

Erfurt. Unbekannte sind in insgesamt acht Keller eines Mehrfamilienhauses in Erfurt eingestiegen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Acht Kellereinbrüche in Erfurt

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um die Keller eines Mehrfamilienhauses in der Halleschen Straße. Demnach stiegen die noch unbekannten Täter am vergangenen Freitag in der Nacht in die Keller ein.

Ihre Beute soll sich allerdings in Grenzen gehalten haben. So wurde eine Musikanlage als gestohlen gemeldet.