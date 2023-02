Ärger in Galerie am Schlossberg Sondershausen - Polizei muss einschreiten

Sondershausen. Aufregung in der Galerie am Schlossberg in Sondershausen: Ein Mann ist im dortigen Expert Herfag völlig ausgerastet. Am Ende musste die Polizei gerufen werden.

Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr ist es laut Landespolizeiinspektion Nordhausen zu einem "Zwischenfall mit erheblicher Öffentlichkeitswirksamkeit" im Elektronikfachgeschäft der Galerie am Schlossberg in Sondershausen gekommen.

Ein 54-jähriger Mann war mit dem dortigen Personal in Streit geraten. Als ihm ein Mitarbeiter daraufhin Hausverbot erteilte, begann er zu randalieren.

Nun wurde die Polizei verständigt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, eskalierte die Situation, und nachdem der Mann einen Beamten angegriffen hatte, musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Anschließend wurde ein Krankenwagen angefordert und der 54-Jährige in die Notaufnahme des KMG Klinikums nach Sondershausen gebracht. Nachdem ihm Blut abgenommen und er erstversorgt worden war, wurde überprüft, ob er ins ÖHK "Pfafferode" nach Mühlhausen eingeliefert werden müsse.

Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

