Ärztehaus mit Graffiti beschmiert, Wildunfälle und ein gestohlenes Motorrad – Die Polizeimeldungen aus Weimar

Weimar. Ein großes Gaffti, ein gestohlenes Motorrad und gleich drei Wildunfälle sind die Polizei-Bilanz des Wochenendes in Weimar.

Unbekannte haben sich am Ärztehaus in der Gropiusstraße mit einem etwa 8 mal 10 Meter großem Graffiti verewigt. Wie die Polizei schreibt, war das Graffiti am Sonntag gegen 20.30 aufgefallen. Eine gelbe Linie führe zudem vom Ärztehaus über die Straße bis zum Pausenhof der JenaPlan-Schule. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 2400 Euro.

Drei Wildunfälle am Wochenende

Gleich drei Wildunfälle ereigneten sich am Wochenende im Weimarer Land. Bereits am Samstag gegen 23.20 Uhr war ein Dacia auf der Landstraße Richtung Mönchenholzhausen unterwegs, also etwa 200 Meter hinter der Autobahnabfahrt Vieselbach ein Reh über die Fahrbahn lief. Der Fahrer konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Das Tier verendete, am Auto entstand Sachschaden.

Etwa 24 Stunden später war ein Audi im Bereich des ehemaligen Coca-Cola-Werkes unterwegs, als auch hier ein Reh über die Straße lief. Es kam zur Kollision. Das Tier flüchtet, am Auto entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Ein Rehbock überquerte am frühen Montagmorgen die Fahrbahn zwischen Umpferstedt und Mellingen. Ein auf der Straße in Richtung Mellingen fahrendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier zusammen. Der Rehbock verschwand im Unterholz, das Auto musste abgeschleppt werden.

Motorrad entwendet

Zwischen dem 9. Und 29. Juli 19 Uhr ist in Döbritschen ein unter einem Carport abgestelltes Motorrad der Marke KTM 1290 gestohlen worden. Zwar sei das Bike laut Polizeiangaben mit einer Bremssicherung gesichert gewesen, das Grundstück umzäunt und das Tor geschlossen gewesen, dennoch fand der Besitzer es nun nicht mehr an seinem angestammten Platz vor. Wie das Motorrad vom Gelände gefahren wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Wert des Krades beläuft sich auf 11.000 Euro.

Vortest verlief positiv

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.10 Uhr, wurde ein Mercedesfahrer in der Berkaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis, so dass der 27-jährige Fahrer sein Auto zunächst abstellen und sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

