Unbekannte haben die Schaufensterscheiben des AfD-Büros in Altenburg beschmiert.

Altenburg. Die Schaufensterscheibe des AfD-Wahlkreisbüros in Altenburg ist mit gelber Farbe beschmiert worden. Die Polizei ist auf der Suche nach den Urhebern.

AfD-Parteibüro in Altenburg mit gelber Farbe beschmiert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

AfD-Parteibüro in Altenburg mit gelber Farbe beschmiert

Unbekannte haben die Schaufensterscheibe eines AfD-Wahlkreisbüros in Altenburg (Altenburger Land) mit gelber Farbe beschmiert. Die Polizei ermittle seit Montag gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung, teilte sie am Dienstag mit.

Die Ermittler suchen Zeugen für die Tat in der Kesselgasse. Ob der Farbanschlag einen politischen Hintergrund hatte, war zunächst unklar.

Vor knapp einer Woche hatte ein Unbekannter sein großes Geschäft vor das AfD-Büro in Nordhausen gemacht. In Heiligenstadt wurde am selben Tag die Scheibe des AfD-Büros eingeschlagen.

Unbekannter macht sein großes Geschäft vor AfD-Wahlbüro in Nordhausen

Weitere Nachrichten zum Thema: